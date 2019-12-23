Beşiktaş deplasmanda derbi kazanamıyor

Kadıköy'de ​Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Beşiktaş, 2004-2005 sezonundan beri dış sahada oynadığı derbilerde istediği sonucu almakta zorlanıyor.

Beşiktaş deplasmandaki derbilerde istediği sonuçları alamıyor.

Fenerbahçe'ye Kadıköy'de 3-1 mağlup olan Beşiktaş, 2004-2005 sezonundan beri dış sahadaki derbilerde kazanmakta zorlanıyor.

Söz konusu sezondan beri Fenerbahçe ve Galatasaray ile deplasmanda 33 maça çıkan siyah-beyazlı ekip, bunların sadece 4'ünü kazanabildi. Dış sahadaki 7 derbiyi berabere tamamlayan Beşiktaş, 99 puanın 19'unu hanesine yazdırabildi. Siyah beyazlılar, Fenerbahçe ve Galatasaray'a deplasmanda 22 kez mağlup oldu.

Siyah-beyazlı ekip, iki rakibine karşı dış sahada kötü hücum ve savunma yapmaktan kurtulamadı.

Deplasmandaki son 33 derbi maçta 30 gol bulabilen ve 0,9 ortalama yakalayan Beşiktaş, kalesinde 59 gol gördü ve 1,7 ortalamayla oynadı. Fenerbahçe'ye 16 gol atan, rakibinin 30 golüne engel olamayan siyah-beyazlılar, Galatasaray filelerini ise 14 kez havalandırıp 29 gol yedi.

Siyah-beyazlı takım, 3-1 mağlup olduğu Fenerbahçe'yi en son 2004-2005'te yenebildi. Beşiktaş, bu galibiyetin ardından rakibiyle deplasmanda yaptığı 16 karşılaşmada 6 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı.

Beşiktaş, bir diğer ezeli rakibi Galatasaray'a 2004-2005 sezonundan beri deplasmanda 12 kez mağlup oldu. Rakibiyle dış sahada bir kez berabere kalan siyah-beyazlı ekip, 3 karşılaşmayı galibiyetle tamamladı. Galatasaray'a karşı son galibiyetini 2016-2017 sezonunda 1-0'lık skorla alan Beşiktaş, ardından deplasmandaki 2 karşılaşmadan yenilgiyle ayrıldı.