Mario Gomez Beşiktaş'a geri mi dönüyor? Canlı yayında...

Mario Gomez Beşiktaş'a geri mi dönüyor? A Spor Muhabiri Hakan Gündoğar, Son Sayfa programı canlı yayınına bağlanarak detayları ve gelişmeleri aktardı. Gündoğar, "Mario Gomez Beşiktaş'a gelmeyecek.O aşk yeniden canlanmayacak. Mario Gomez Beşiktaş'a haber gönderdi ama Beşiktaş yönetimi bu transferi kesinlikle düşünmediğini söyledi. Hocanın da bilgisi alınarak siyah beyazlı yönetim bu trasferi veto etti." ifadelerini kullandı.