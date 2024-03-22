Beşiktaş için flaş eleştiri! "Kılını kıpırdatmıyor sahada"
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta bu sezon işler iyi gitmiyor. Siyah-beyazlı ekip Süper Lig ve Konferans Ligi'ndeki performansıyla taraftarını memnun edemedi. Bu gelişmelerin ardından Beşiktaş için A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç flaş eleştirilerde bulundu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
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