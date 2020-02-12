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Lucescu: Sergen Yalçın başarılı olacaktır

Beşiktaş'ta danışman olarak göreve başlamaya hazırlanan Mircea Lucescu, tüm kalbiyle Sergen Yalçın'ı desteklediğini ve kendisinin başarılı olacağını söyledi.
12.02.2020

Beşiktaş'ta danışman olarak göreve başlaması beklenen Mircea Lucescu, siyah beyazlı kulübün teknik direktörü Sergen Yalçın'dan övgüyle bahsetti.

Fanatik Gazetesine özel açıklamalar yapan Mircea Lucescu, Sergen Yalçın'ı Beşiktaş'ın başında görmenin kendisini inanılmaz mutlu ettiğini söyledi. Rumen futbol adamı, "zaten hak ettiği bir görevdi. Sergen oyuncuyken çok zeki biriydi. Bir teknik direktör olarak da çok iyi donanımlara sahip. Futbolun içinde ne var ne yok hepsini çok iyi bilir. Bu büyük bir avantajdır. Bizim işimizin en önemli noktası futbolcuyla iletişim kurmaktır. Sergen, oyuncusuna nasıl yaklaşacağını bilen bir futbol adamı. Kesinlikle başarılı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın Rize ve Gaziantep maçlarını da seyrettiğini belirten Lucescu, "kulübedeki tavrı, duruşu, saha içine müdahaleleri. tam da kendisinden beklenen gibi. Tüm kalbimle onu destekliyorum " dedi.

Gaziantep maçı için İstanbul'a davet edildiğini ifade eden Lucescu, "ancak yöneticilere "bu Sergen'in maçı. Onun taraftarla kavuşma günü. ondan rol çalmak istemem. Kendisine en ufak bir gölge olmaktan haz etmem. Msonra geleyim, daha uygun olur" dedim. Pazartesi gelecektim torunlarımla Braşov'da dağda vakit geçireyim derken üşütmüşüm. 38 derece ateşi görünce seyahatimi tedbir amaçlı erteledim. Hafta sonuna doğru geleceğim, yöneticilerle tekrar masaya oturup bir durum değerlendirmesi yapacağız." şeklinde konuştu.

Beşiktaş'ta patronun Sergen Yalçın olacağını belirten Lucescu, "daha önce de belirttim, tekrarlamak isterim. Ben kulübede oturup Sergen'in yakaladığı havayı bozmak istemem. Futbolun 1 patronu olur. O da Beşiktaş'ta Sergen'dir. Ben, birikimlerimi, tecrübelerimi Beşiktaş'a aktarmak, teknik ekibin varsa yükünü almak, özellikle genç oyuncular ve transfer konusunda kulübe yardımcı olmak isterim. A Milli Takım için yaptığım çalışmaları yakından biliyorsunuz. Düzinelerce toplantı, yüzlerce telefon görüşmesi. Bakın ne kadar fantastik bir takım oldular. Böyle bir yapılanma Beşiktaş için de yapılabilir." ifadelerini kullandı.

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