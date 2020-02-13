TFF, Göztepe-Beşiktaş maçı kararını verdi

Türkiye Futbol Federasyonu, Göztepe - Beşiktaş maçı için yapılan "kural hatası" itirazıyla ilgili başvuruyu karara bağladı. Yapılan incelemede maçta "kural hatası" bulunmadığı tespit edildi. ifadesi kullanıldı. A Spor muhabiri Hakan Gündoğar kararla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte detaylar..