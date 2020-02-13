13 Şubat 2020, Perşembe

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TFF, Göztepe-Beşiktaş maçı kararını verdi

Türkiye Futbol Federasyonu, Göztepe - Beşiktaş maçı için yapılan "kural hatası" itirazıyla ilgili başvuruyu karara bağladı. Yapılan incelemede maçta "kural hatası" bulunmadığı tespit edildi. ifadesi kullanıldı. A Spor muhabiri Hakan Gündoğar kararla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte detaylar..
13.02.2020

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