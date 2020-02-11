11 Şubat 2020, Salı

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Emre Kocadağ'dan Lucescu açıklaması

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, bu hafta içinde İstanbul'a gelecek Mircea Lucescu ile anlaşma sağlanması halinde futbol takımına danışmanlık yapacağını söyledi.
11.02.2020

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