Loris Karius: En güvenli yerdeyim

Beşiktaş'ta corona virüsü salgını nedeniyle yabancı futbolculara ülkelerine gitmesi için izin verilirken, Loris Karius tercihini Türkiye'de kalmaktan yana kullandı. Karius, siyah-beyazlı yönetim tarafından verilen özel izne rağmen Almanya'ya gitmedi.

ABONE OL