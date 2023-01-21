BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Vincent Aboubakar'ı böyle değerlendirdi! "En büyük avantajı..."
A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan, Beşiktaş'ın Aboubakar transferini değerlendirdi. Alpaslan, "En büyük avantajı Cenk Tosun ile beraber oynamaları. Birbirine çok uyumlu bir ikili" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
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