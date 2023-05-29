Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan Emre Kocadağ ve altyapıdan sorumlu yönetim kurulu üyesi Fırat Fidan, siyah beyazlıların yeni saha açılışında açıklamalarda bulundu. Başkan Çebi, transfere ve TFF başkan adaylığına ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
11:08
Çebi'den transfer açıklaması! 29 Mayıs 2023 | 12:00
01:20
Toroğlu'dan sert eleştiri! "Tribüne oynuyorlar" 27 Mayıs 2023 | 12:00
01:03
Emre Kocadağ: Ligin tescil edilmemesini isteyeceğiz! 23 Mayıs 2023 | 12:00
01:21
Çarpıcı sözler! "Beşiktaş'ın sorunu..." 22 Mayıs 2023 | 12:00
00:40
Toroğlu Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyonu yorumladı! 21 Mayıs 2023 | 12:00
02:01
Beşiktaş'ta sakatlıklar böyle geçti! 20 Mayıs 2023 | 12:00
03:00
Yabancı sınırı hakkında flaş sözler! "Beşiktaş..." 16 Mayıs 2023 | 12:00
02:23
Toroğlu yorumladı! Kırmızı kart kararı doğru mu? 06 Mayıs 2023 | 12:00