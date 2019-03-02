Kartal zorlu Kayseri virajında
Beşiktaş, İstikbal Mobilya Kayserispor'u yenerek çıkışa geçmek istiyor.
3-0 öne geçtiği Fenerbahçe derbisinden 3-3'lük eşiktlikle ayrılan siyah beyazlı ekip, lider Medipol Başakşehir'in 11, ikinci Galatasaray'ın ise 5 puan gerisine düştü.
Beşiktaş kulübü mücadele öncesi hareketli bir hafta geçirdi. Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım teknik direktörlüğüne 1 haziran itibariyle Şenol Güneş'in getirildiğini açıkladı. Fikret Orman yönetimi ise olağan toplantısının ardından güneş ile sezon sonuna kadar devam edileceğini duyurdu.
Son 3 deplasman maçını kazanan Beşiktaş'ta cezalı Necip ile sakatlığı bulunan Kagawa ve Gökhan Gönül kayseri deplasmanında forma giyemeyecek. cezası sona eren adem ljajıc ise takımdaki yerini alabilecek. Siyah beyazlı ekipte Dorukhan Toköz ve Gary Medel sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Spor Toto Süper lig'de son 3 maçından galibiyetle ayrılan İstikbal Mobilya Kayserispor'da cezalı atila forma giyemeyecek. Sakıp, Oğuzhan ve Bilal Başaçıkoğlu'nun ise sakatlığı bulunuyor.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak İstikbal Mobilya Kayserispor-Beşiktaş mücadelesini Suat Arslanboğa yönetecek.
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