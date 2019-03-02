02 Mart 2019, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Turgay Demir sözünü tuttu mu?
3-3 biten Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi için iddiaya giren A Spor yorumcuları Emre Bol ve Turgay Demir, derbi sonrası A Spor'da Artı Futbol programında yüzleşti. Turgay Demir sözünü tuttu mu? işte cevabı...
02.03.2019
EN ÇOK İZLENENLER
- Beşiktaş kafilesi Kayseri'ye gitti
- Kartal zorlu Kayseri virajında
- "Eskişehirspor'da güzel şeyler oluyor"
- Beşiktaş kafilesi Kayseri'ye gitti
- Taraftar otobüsü kaza yaptı: 2 ölü! İşte ilk görüntüler
- Binali Yıldırım Beşiktaş taraftarıyla bir arada
- Fenerbahçe ‘Obrigado Alex’in ilk bölümünü yayınladı!
- Kartal zorlu Kayseri virajında
- Taraftar otobüsü kaza yaptı: 2 ölü! İşte ilk görüntüler
Daha Fazla Gör
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı