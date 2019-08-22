Kartal taraftarıyla buluşuyor

Beşiktaş, Süper Lig'de 2. haftanın açılış maçında Göztepe'yi konuk edecek.

Beşiktaş yeni sezonda taraftarıyla buluşuyor. Siyah beyazlılar, Süper Lig'in ikinci haftasında Göztepe'yi konuk edecek.

İlk hafta Demir Grup Sivasspor'a 3-0 mağlup olan Beşiktaş, rakibini yenerek galibiyetle tanışmayı hedefliyor.

Siyah beyazlı ekipte Göztepe karşılaşması öncesi Burak Yılmaz, Vida, Atiba ve Roco'nun sakatlıkları bulunuyor.

Sezon başı hazırlık kampında sakatlanan kaleci Loris Karius, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev vermesi halinde Göztepe karşısında forma giyebilecek.

Kırmızı kart cezası nedeniyle Demir Grup Sivasspor karşısında forma giyemeyen Lens'in cezası bitti. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı da Vodafone Park'ta ilk kez bir maçta takımın başında yer alacak.

Ligin ilk haftasında konuk ettiği Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Göztepe'de Cameron Jerome'un sakatlığı bulunuyor.

Vodafone Park'ta saat 20:30'da başlayacak Beşiktaş-Göztepe mücadelesini Ali Palabıyık yönetecek.