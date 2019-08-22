Kartal taraftarıyla buluşuyor
Beşiktaş yeni sezonda taraftarıyla buluşuyor. Siyah beyazlılar, Süper Lig'in ikinci haftasında Göztepe'yi konuk edecek.
İlk hafta Demir Grup Sivasspor'a 3-0 mağlup olan Beşiktaş, rakibini yenerek galibiyetle tanışmayı hedefliyor.
Siyah beyazlı ekipte Göztepe karşılaşması öncesi Burak Yılmaz, Vida, Atiba ve Roco'nun sakatlıkları bulunuyor.
Sezon başı hazırlık kampında sakatlanan kaleci Loris Karius, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev vermesi halinde Göztepe karşısında forma giyebilecek.
Kırmızı kart cezası nedeniyle Demir Grup Sivasspor karşısında forma giyemeyen Lens'in cezası bitti. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı da Vodafone Park'ta ilk kez bir maçta takımın başında yer alacak.
Ligin ilk haftasında konuk ettiği Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Göztepe'de Cameron Jerome'un sakatlığı bulunuyor.
Vodafone Park'ta saat 20:30'da başlayacak Beşiktaş-Göztepe mücadelesini Ali Palabıyık yönetecek.
- Selçuk kulübeye Nzonzi-Seri ilk 11'e!
- Beşiktaş'ta Göztepe mesaisi
- Galatasaray'da Radamel Falcao bekleyişi
- Orhan Ak Beşiktaş'tan istifa etti
- Orhan Ak Beşiktaş'tan istifa etti
- Selçuk kulübeye Nzonzi-Seri ilk 11'e!
- Galatasaray'da Radamel Falcao bekleyişi
- Beşiktaş Kevin N'Koudou transferini bu video ile duyurdu
- Beşiktaş Kevin N'Koudou transferini bu video ile duyurdu
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"