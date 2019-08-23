23 Ağustos 2019, Cuma
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Quaresma gözden düştü
Sivasspor maçında alınan 3-0'lık mağlubiyet Beşiktaş'ta taşları yerinden oynatırken, takımın yıldız oyuncusu Ricardo Quaresma'nın performansı da eleştiri konusu oldu.
23.08.2019
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın daha önce Portekizli yıldızla ilgili, "Biz şans vermeye devam edeceğiz. Gerisi onun ayaklarıyla yapacağı işlerde" ifadeleri karşılık bulmadı. Siyah-beyazlılar bu nedenle Q7'ye gelebilecek tüm tekliflere kapıyı açtı.
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