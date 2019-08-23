Quaresma gözden düştü

Sivasspor maçında alınan 3-0'lık mağlubiyet Beşiktaş'ta taşları yerinden oynatırken, takımın yıldız oyuncusu Ricardo Quaresma'nın performansı da eleştiri konusu oldu.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın daha önce Portekizli yıldızla ilgili, "Biz şans vermeye devam edeceğiz. Gerisi onun ayaklarıyla yapacağı işlerde" ifadeleri karşılık bulmadı. Siyah-beyazlılar bu nedenle Q7'ye gelebilecek tüm tekliflere kapıyı açtı.