Cenk Tosun Beşiktaş'ın teklifini reddetti

Transferde adı eski takımı Beşiktaş ile anılan Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun'dan açıklama geldi.

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Everton'ın golcüsü Cenk Tosun, gelecek planları hakkında açıklama yaptı.

"GERİ DÖNME GİBİ BİR PLANIM YOK"

Türkiye'ye dönme ihtimali olduğu yazılan Cenk Tosun, beIN Sports'a yaptığı açıklamada "Türkiye'ye geri dönme gibi bir planım yok" ifadelerini kullandı.

AVRUPA'DA OYNAMAK İSTİYOR

Avrupa'da bir süre daha forma giymek istediğini vurgulayan milli futbolcu, "En az 2-3 yıl daha Avrupa'da forma giymek istiyorum" şeklinde konuştu.