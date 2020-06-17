17 Haziran 2020, Çarşamba

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Kartal kanatlarda etkisiz

Beşiktaş'ın kanat oyuncuları Süper Lig'in geride kalan 27 haftasında yetersiz bir performans sergiledi. Siyah-beyazlı yönetim, 4 yabancı futbolcunun durumunu masaya yatırdı.
17.06.2020
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