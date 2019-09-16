16 Eylül 2019, Pazartesi
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Kartal deplasmanda kayıp
Süper Lig'de son 4 deplasman maçında mağlup olan Beşiktaş, son 18 yıldaki en uzun dış saha mağlubiyet serisini yaşıyor.
16.09.2019
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