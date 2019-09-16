Beşiktaş kötü başladı

Süper Lig'in ilk 4 haftasında 4 puan toplayan Beşiktaş, son 15 sezondaki en kötü başlangıcını yaptı.

Sezona teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde giren Beşiktaş, ilk 4 haftada 1 galibiyet 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Siyah-beyazlılar bu performansıyla son 15 sezondaki en kötü başlangıç performansına imza attı. Son olarak 2004-2005 sezonunun ilk 4 haftasında 2 beraberlık ve 2 yenilgi ile 2 puan toplayabilen siyah-beyazlılar, sonraki 14 sezonda ilk 4 haftalar itibariyle en az 6 puan elde etti. Bu sezon 4 puan toplayabilen Beşiktaş, Kendisi adına son 15 sezonun en kötü ilk 4 haftasını geçirdi. Beşiktaş, son 15 sezonun ilk 4 haftaları dikkate alındığında ilk kez eksi averaja düştü. Sezonun ilk 4 maçında 6 gol atıp 7 gol yiyen siyah-beyazlı takımın -1 averajı bulunuyor. İlk 4 hafta itibariyle son 15 sezonun en düşük puanını toplayan Beşiktaş, en kötü averajınıda yaşıyor.



Beşiktaş'ın yeni Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kendisinden önce siyah-beyazlı takımı çalıştıran 9 teknik adama göre daha kötü bir başlangıç yaptı. Siyah-beyazlı ekibin ilk 4 haftada 2 puan topladığı 2004-2005 sezonunda takımın başında

İspanyol teknik adam Vicente Del Bosque bulunuyordu. Sonrasındaki 14 sezonda Beşiktaş Teknik Direktörleri, Rıza Çalımbay, Jean Tigana, Ertuğrul Sağlam, Mustafa Denizli, Bent Suchster, Carlos Carvajal, Samet Aybaba, Slaven Bili. ve Şenol Güneş ile başladı. Avcı, kendinden önce görev yapan 9 teknik adamla kötü bir başlangıca imza attı. Ayrıca teknik direktör Abdullah Avcı, kariyerindeki en kötü 3.sezon başlangıcı tekrarlardı.