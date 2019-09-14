14 Eylül 2019, Cumartesi
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Zorlu mücadelede Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Ayrıca Hollandalı futbolcu Lens kamp kadrosuna alınmadı.
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Kartal çıkışa geçmek istiyor
Beşiktaş, Süper Lig'in 4.haftasında Gazişehir Gaziantep'e konuk oluyor. Siyah-beyazlılarda sakatlığı süren Burak Yılmaz ve Oğuzhan ile maç kadrosuna alınmayan Lens mücadelede forma giyemyecek.
14.09.2019
Beşiktaş, deplasmanda Gazişehir Gaziantep ile karşılaşacak. Süper Lig'de oynadığı 3 maçta birer galibiyet beraberlik ve mağlubiyet alan siya-beyazlılar 4 puan topladı. Sadece 2.haftadaki Göztepe karşılaşmasını kazanan Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep'i yenerek çıkışa geçmek istiyor.
Zorlu mücadelede Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Ayrıca Hollandalı futbolcu Lens kamp kadrosuna alınmadı.
Beşiktaş'ın transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı Elneny ile Diaby ise Abdullah Avcı'nın görev vermesi halinde ilk kez resmi bir maçta siyah-beyazlı formayı giyecek.
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