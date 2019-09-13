Fikret Orman: Ruhu olan bir takım oluşturduk

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yaptıkları değişikliklerle hedefi ve ruhu olan bir takım oluşturduklarını söyledi. "Biz ne olursa olsun top çizgiyi geçsin diyenlerden değiliz" şeklinde konuşan Beşiktaş Başkanı, "O başka camiaların işi olabilir" ifadelerini kullandı.