13 Eylül 2019, Cuma
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Fikret Orman: Ruhu olan bir takım oluşturduk
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yaptıkları değişikliklerle hedefi ve ruhu olan bir takım oluşturduklarını söyledi. "Biz ne olursa olsun top çizgiyi geçsin diyenlerden değiliz" şeklinde konuşan Beşiktaş Başkanı, "O başka camiaların işi olabilir" ifadelerini kullandı.
13.09.2019
EN ÇOK İZLENENLER
- Metin Oktay'ın vefatının 28. yılı
- Mehmet Ekici Maccabi Tel Aviv yolunda
- Zanka: "Şampiyonluk yaşamaya geldim"
- Galatasaray - Kasımpaşa maçı muhtemel 11'leri
- Mustafa Cengiz: "G.Saray'a karşı bir cepheleşme var"
- Galatasaray ile Kasımpaşa 31. randevuda
- Metin Oktay'ın vefatının 28. yılı
- Metin Oktay'ın vefatının 28. yılı
- Falcao'lu Aslan Paşa'yı ağırlıyor
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"