10 Mart 2019, Pazar

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Kartal çıkış arıyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Atiker Konyaspor'u konuk edecek... Oynadığı son 2 maçtan beraberlikle ayrılan siyah beyazlılar, Vodafone Park'ta kazanarak, çıkışa geçmeyi hedefliyor.
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