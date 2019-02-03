03 Şubat 2019, Pazar

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Kartal Antalya deplasmanında

Quaresma'nın kırmızı kart, Burak Yılmaz'ın ise sarı kart cezasından dolayı forma giyemeyeceği mücadelede Beşiktaş,Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor deplasmanına çıkıyor.
03.02.2019

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