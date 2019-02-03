03 Şubat 2019, Pazar
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Beşiktaşlı taraftardan Kagawa için beste
Beşiktaş taraftarı, Antalyaspor maçında sonradan oyunda girerek 2 gol atan Japon futbolcu Kagawa için şarkı besteledi.
03.02.2019
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