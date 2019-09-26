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Karius'a bir darbe de İspanya'dan

Beşiktaş'ın file bekçisi Loris Karius'un performansı, sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da tartışılıyor. 26 yaşındaki Alman kaleci, İspanya'nın önemli spor gazetesi Marca tarafından 2019 yılının en kötü 11'ine seçildi.
26.09.2019

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Slovan Bratislava maçında da hatalı bir gol yiyen Karius, siyah-beyazlı takımla çıktığı 40 resmi maçta 58 gol yerken, sadece 7 maçta kalesini gole kapatabildi.

Beşiktaş'ta ikinci sezonunu geçiren 26 yaşındaki file bekçisi, geçtiğimiz sezon başında Liverpool'dan 2 yıllığına kiralık olarak transfer edilmişti.

Bu sezon çıktığı 5 lig maçında kalesinde 7 gol gören Karius, aynı gazetenin geçtiğimiz sezon yaptığı "en kötüler" kadrosunda da yer almıştı.

Marca'nın belirlediği ve 4-3-3 dizilişiyle kurulan en kötü 11 kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Loris Karius
Stephan Lichtsteiner, Shkodran Mustafi, Phil Jones, Layvin Kurzawa
Fred, Renato Sanches, Philippe Coutinho
Javier Pastore, Alexis Sanchez, Quincy Promes

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