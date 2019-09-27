27 Eylül 2019, Cuma
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Beşiktaş olağanüstü kongre kararı aldı
Beşiktaş seçime gidiyor. Siyah beyazlı kulüp, resmi internet sitesinden yönetim kurulunun Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Kararı aldığını duyurdu. Açıklamada, "Kulübümüzün, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 13 Ekim 2019 Pazar günü saat 10:30'da BJK Akatlar Spor Salonu'nda yapılacaktır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanmazsa, ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 20 Ekim 2019 Pazar günü aynı saat ve yerde yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.
27.09.2019
Geçtiğimiz günlerde görevini bıraktığını açıklayan başkan Fikret Orman'ın yönetim kurulu toplantısında istifa etmediği belirtildi. Orman'ın yapılacak kongrede yeniden aday olup olmayacağı konusunda kararını süreç içersinde vereceği ifade edildi.
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