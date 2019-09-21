Karius yeniden hedef tahtasında
Liverpool'un Alman file bekçisi 2017-18 sezonunda Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid karşısında kötü bir gece yaşamış ve yaptığı hatalarla takımının finali kaybetmesine neden olmuştu.
Karius, yaşadığı ağır travmanın ardından Liverpool'dan ayrılmış ve Beşiktaş'a kiralanmıştı. Alman file bekçisi siyah beyazlı takımda beklentilerin uzağında bir performans gösterdi. Geçtiğimiz sezon istenilen seviyeye ancak ligin son haftalarında ulaşan Karius, Beşiktaş'ın Slovan Bratislava ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında da yaptığı hatayla eleştirilerin yeniden hedefi oldu.
Beşiktaş'ın yediği ilk golde kalesini terk ederek Rebocho'nun kontrolündeki topa vurmaya çalışan Karius, takım arkadaşına çarptı ve ikili yere düştü. Bunun üzerine Slovan Bratislava forveti Sporar topu boş kaleye yolladı ve Beşiktaş maçın 20. dakikasında 1-0 geriye düştü.
Siyah beyazlı takımda 2. sezonunu geçiren Karius, Beşiktaş'taki diğer maçlarında da kalesinde güven vermedi. 26 yaşındaki kaleci siyah beyazlı formayla çıktığı 39 resmi maçta tam 57 gol yedi. söz konusu süreçte süper lig'de 33 maça çıkan karius, sadece 7 müsabakada kalesini gole kapatabildi. alman file bekçisi, UEFA avrupa ligi'nde oynadığı 6 maçın hepsinde kalesinde gol gördü.
İki yıllığına kiralanan Loris Karius'un sözleşmesi bu sezon bitiminde sona erecek. Alman kalecinin sözleşmesine satın alma opsiyonu koyduran Beşiktaş, istediği takdirde 8 milyon Euro karşılığında Karius'u bonservisiyle birlikte transfer edebilecek.
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