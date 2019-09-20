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"Caner'in attığı 100 taç atışının 98'i hatalı"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında flaş açıklamalarda bulundu.
20.09.2019

Toroğlu; "Hakemler bu itirazdan sonra taç konusuna daha ciddi bakacaklardır. Caner'in attığı 100 taç atışının 98'i hatalı." ifadelerini kullandı.

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