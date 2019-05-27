27 Mayıs 2019, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Kagawa Beşiktaş'a veda etti
Beşiktaş'ın Borussia Dortmund'dan kiraladığı Shinji Kagawa siyah beyazlı taraftarlara veda etti.
27.05.2019
EN ÇOK İZLENENLER
- Semih Özsoy'dan Abdullah Avcı açıklaması
- Belhanda'dan flaş Diagne sözleri!
- Erman Toroğlu: "Ben böyle zeka özürlü penaltı az gördüm"
- Beşiktaş'ta sezonun en'leri
- Emrah Başsan: "Erzurumspor düştüğü gibi kalkmasını da bilir"
- Beşiktaş'ta sezonun en'leri
- Son 8 sezonun en iyi Trabzonspor'u
- Fenerbahçe'den UEFA açıklaması
- Vedat Muriqi Fenerbahçe yolunda
Daha Fazla Gör
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"
- Michael Frey'in yeni adresi belli oldu
- Eljif Elmas coştu Dün gece...
- Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızı Gökhan Töre ile el sıkıştı