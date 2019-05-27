27 Mayıs 2019, Pazartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Beşiktaş'ta Quaresma belirsizliği

Beşiktaş'ta​ Quaresma belirsizliği yaşanıyor... Sözleşmesi devam eden Portekizli yıldızın takımda kalıp kalmayacağı netleşmedi.
27.05.2019

Beşiktaş'ta sezonun en'leri Beşiktaş'ta sezonun en'leri 26.05.2019
Zeki Uzundurukan: Beşiktaş'ın yeni hocası yüzde yüz Abdullah Avcı Zeki Uzundurukan: Beşiktaş'ın yeni hocası yüzde yüz Abdullah Avcı 24.05.2019
Ben Beşiktaş'ın yerinde olsam tercihimi Abdullah Avcı'dan yana kullanırdım "Ben Beşiktaş'ın yerinde olsam tercihimi Abdullah Avcı'dan yana kullanırdım" 23.05.2019
Beşiktaş Kasımpaşa'ya karşı üstün Beşiktaş Kasımpaşa'ya karşı üstün 23.05.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Şenol Güneş'in Beşiktaş'a veda maçı Şenol Güneş'in Beşiktaş'a veda maçı 23.05.2019
Beşiktaş'ta Şenol Güneş dönemi bitiyor Beşiktaş'ta Şenol Güneş dönemi bitiyor 23.05.2019
Medel Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor Medel Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor 23.05.2019
Beşiktaş'ta savunma alarm veriyor Beşiktaş'ta savunma alarm veriyor 22.05.2019
Burak Yılmaz sustu Beşiktaş yarıştan koptu Burak Yılmaz sustu Beşiktaş yarıştan koptu 21.05.2019
Beşiktaş'tan Kagawa ve Ljajic açıklaması Beşiktaş'tan Kagawa ve Ljajic açıklaması 21.05.2019
Son 5 sezonun en kötü Beşiktaş'ı Son 5 sezonun en kötü Beşiktaş'ı 20.05.2019
Erman Toroğlu: Yahu ortadan çekil arkadaş Erman Toroğlu: "Yahu ortadan çekil arkadaş" 18.05.2019
Trabzonspor ile Beşiktaş 128. kez Trabzonspor ile Beşiktaş 128. kez 18.05.2019
Beşiktaş'ın Kagawa formülü Beşiktaş'ın Kagawa formülü 18.05.2019
Beşiktaş'a iyi Trabzonspor'a kötü haber Beşiktaş'a iyi Trabzonspor'a kötü haber 18.05.2019
Akyazı'da zorlu randevu Akyazı'da zorlu randevu 18.05.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Cenk Tosun Türkiye'ye dönüyor! İşte yeni takımı
Beşiktaşlı yıldız Fenerbahçe yolcusu! Caner Erkin denmişti ancak...
Fatih Terim'in sözleşmesinin detayları ortaya çıktı! İşte alacağı ücret
İşte 2018-2019 sezonu sonunda sözleşmesi bitecek futbolcular
Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu bombası
Galatasaraylı yıldız Fenerbahçe'de! Kanarya'dan iki imza birden
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör