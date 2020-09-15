15 Eylül 2020, Salı

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Josef de Souza resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş Kulübü, Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza'yı kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2020-21 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza ile sözleşme imzalamıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Josef de Souza’ya Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.
15.09.2020
ABONE OL

DİĞER
Josef de Souza resmen Beşiktaş'ta Josef de Souza resmen Beşiktaş'ta 15.09.2020
Beşiktaş Josef de Souza'yı böyle duyurdu Beşiktaş Josef de Souza'yı böyle duyurdu 14.09.2020
Beşiktaş'tan Mert Yılmaz atağı! Beşiktaş'tan Mert Yılmaz atağı! 14.09.2020
Beşiktaş'ın Aboubakar'a ilgisi kalmadı "Beşiktaş'ın Aboubakar'a ilgisi kalmadı" 14.09.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
3 gollü güzel bir başlangıç yaptık "3 gollü güzel bir başlangıç yaptık" 14.09.2020
Murat Şahin'den transfer açıklaması Murat Şahin'den transfer açıklaması 14.09.2020
Beşiktaş'tan transfer açıklaması! Kalinic ve Gökhan Töre... Beşiktaş'tan transfer açıklaması! Kalinic ve Gökhan Töre... 13.09.2020
Çebi'den taraftarlara mesaj! Forvet transferi için... Çebi'den taraftarlara mesaj! "Forvet transferi için..." 13.09.2020
Sergen Yalçın'dan dev maç öncesi takıma mesaj Sergen Yalçın'dan dev maç öncesi takıma mesaj 13.09.2020
Gökhan Töre'de henüz sonuç yok Gökhan Töre'de henüz sonuç yok 13.09.2020
Dev maçın hakemi Ali Şansalan Dev maçın hakemi Ali Şansalan 13.09.2020
Trabzonspor ile Beşiktaş 131. kez Trabzonspor ile Beşiktaş 131. kez 13.09.2020
Haftanın dev maçı Trabzon'da Haftanın dev maçı Trabzon'da 13.09.2020
Josef de Souza Beşiktaş için geldi Josef de Souza Beşiktaş için geldi 13.09.2020
Dorukhan Toköz Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı Dorukhan Toköz Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı 13.09.2020
Beşiktaş'ın lig macerası Beşiktaş'ın lig macerası 12.09.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den çılgın transfer planı! Emre Belözoğlu bombaları patlatıyor
Fenerbahçe'den Max Kruse'ye büyük şok! 160 milyon TL...
Dünya yıldızından Galatasaraylıları heyecanlandıran hareket! Mesaj yağmuruna tuttular
Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi! Taraftarın gözdesi geliyor
Ozan Tufan'dan flaş ayrılık kararı! Beşiktaş...
Belhanda'dan flaş Fatih Terim sözleri! "Onunla aram..."
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör