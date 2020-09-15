15 Eylül 2020, Salı
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Josef de Souza resmen Beşiktaş'ta
Beşiktaş Kulübü, Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza'yı kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2020-21 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza ile sözleşme imzalamıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Josef de Souza’ya Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.
15.09.2020
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Doğukan Sinik Fenerbahçe yolunda
- Josef de Souza resmen Beşiktaş'ta
- Trabzonspor Benik Afobe'yi istiyor
- Fenerbahçe'de Jailson ayrılıyor
- Benik Afobe Trabzon'a geliyor
- Beşiktaş'tan Mert Yılmaz atağı!
- Mehmet Emin Uluç'tan Fenerbahçe İçin Flaş Mandzukic Açıklaması / Transfer Hattı / 14.09.2020
- Başakşehir'den 'doğa konseptli' forma
- Beşiktaş Josef de Souza'yı böyle duyurdu
Daha Fazla Gör
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama