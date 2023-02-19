Josef de Souza, A Spor'a önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'den ayrılmadan önce son röportajını veren Josef, "Türkiye'ye karşı çok büyük bir sevgi besliyorum. Performansım düştü, eskisi gibi hissetmiyorum. Fenerbahçe'ye gol atsam yine aynı şekilde sevinirdim. Bence Fenerbahçe ile Galatasaray sezon sonuna kadar savaşacak. Galatasaray şampiyonluk için avantajlı. Hiçbir takımda Beşiktaştaki gibi hissetmedi. Sizi çok seviyorum yakında görüşürüz." dedi.
Josef de Souza A Spor'a konuştu! "Fenerbahçe'ye gol atsam..."
Beşiktaş ile anlaşarak yollarını ayıran Josef de Souza, Çin Süper Ligi ekiplerinden Beijing Guoan ile anlaştı. Brezilyalı oyuncu Türkiye'den ayrılmadan önce A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. İşte Josef de Souza'nın sözleri... | Beşiktaş haberleri
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:15
Josef A Spor'a konuştu! "F.Bahç'ye gol atsam..." 19 Şubat 2023 | 12:00
00:42
Alexandru Maxim Beşiktaş'ta 16 Şubat 2023 | 12:00
02:21
Josef afet bölgesine giderek çocuklara moral verdi 12 Şubat 2023 | 12:00
06:26
Şenol Güneş yardım merkezinde açıklamalarda bulundu! 09 Şubat 2023 | 12:00
01:50
Şenol Güneş'e flaş eleştiri! 05 Şubat 2023 | 12:00
01:10
Toroğlu'dan flaş Beşiktaş eleştirisi! 04 Şubat 2023 | 12:00
01:18
Emrecan Uzunhan'a 2 Süper Lig ekibi talip! 02 Şubat 2023 | 12:00
00:47
Çarpıcı Beşiktaş sözleri! "Hedeflediği kulvar kalmadı" 01 Şubat 2023 | 12:00