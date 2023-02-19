Josef de Souza A Spor'a konuştu! "Fenerbahçe'ye gol atsam..."

Josef de Souza, A Spor'a önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'den ayrılmadan önce son röportajını veren Josef, "Türkiye'ye karşı çok büyük bir sevgi besliyorum. Performansım düştü, eskisi gibi hissetmiyorum. Fenerbahçe'ye gol atsam yine aynı şekilde sevinirdim. Bence Fenerbahçe ile Galatasaray sezon sonuna kadar savaşacak. Galatasaray şampiyonluk için avantajlı. Hiçbir takımda Beşiktaştaki gibi hissetmedi. Sizi çok seviyorum yakında görüşürüz." dedi.