Alexandru Maxim Beşiktaş'ta
Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, ligden çekildiğini açıklayan Gaziantep FK'nın oyuncusu Alexandru Maxim'i sezon sonuna kadar kiraladı. Siyah-beyazlılar Rumen oyuncunun 400 bin Euro'luk maaşını ödeyecek. | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:42
Alexandru Maxim Beşiktaş'ta 16 Şubat 2023 | 12:00
02:21
Josef afet bölgesine giderek çocuklara moral verdi 12 Şubat 2023 | 12:00
06:26
Şenol Güneş yardım merkezinde açıklamalarda bulundu! 09 Şubat 2023 | 12:00
01:50
Şenol Güneş'e flaş eleştiri! 05 Şubat 2023 | 12:00
01:10
Toroğlu'dan flaş Beşiktaş eleştirisi! 04 Şubat 2023 | 12:00
01:18
Emrecan Uzunhan'a 2 Süper Lig ekibi talip! 02 Şubat 2023 | 12:00
00:47
Çarpıcı Beşiktaş sözleri! "Hedeflediği kulvar kalmadı" 01 Şubat 2023 | 12:00
03:55
Borini'nin pozisyonu penaltı mı? Toroğlu yorumladı! 31 Ocak 2023 | 12:00