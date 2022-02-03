İşte Gedson'un transfer süreci! 6 saat içinde...
Beşiktaş geçtiğimiz sezon Galatasaray'da forma giyen Gedson Fernandes'i kadrosuna kattı. Yıldız isim sezon sonuna kadar Çaykur Rizespor'da forma giyecek. 1 Temmuz'dan itibaren Beşiktaş forması giyecek. A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu süreci detaylarıyla aktardı. Şahinoğlu, "Yaz transfer döneminde de istemişti Beşiktaş. En sonunda Ahmet Nur Çebi'den menajer Ahmet Bulut'a telefon gitti. Çebi ekibine çalışmalara başlayabilirsiniz dedi ve Beşiktaş resmi olarak girişimlere başladı. Beşiktaş transferi 6 saatte bitirdi." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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