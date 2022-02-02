BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Gedson Fernandes İstanbul'a geldi
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ın 4+1 yıllık anlaşma sağladığı ve sezon sonuna kadar Çaykur Rizespor'a kiraladığı Gedson Fernandes, İstanbul'a geldi. Havalimanında açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Başkan Yardımcısı Selim Selimoğlu, "Rizespor olarak çok mutluyuz. Gedson Fernandes sezon sonuna kadar bizimle olacak. Benfica'dan kiraladık. Umarım herkes için iyi olur." ifadelerini kullandı. (BJK spor haberi)
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