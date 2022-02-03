BEŞİKTAŞ HABERLERİ - İşte Beşiktaş'ın kanat transferi! Yönetimin Onyekuru kararı...
Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor. Takımı gençleştirmek isteyen yönetim altyapı oyuncularına yöneldi. Bunun dışında transferlere de önem veren Kartal ilk olarak Gedson Fernandes'i 1 Temmuz'dan itibaren kadrosuna kattı. Siyah beyazlı ekibin yeni arayışı kanat bölgesinde olacak. A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu, transfer hakkında bilgi verdi. Şahinoğlu, "Daha atletik bir takım yaratmak istiyor Beşiktaş. Onyekuru için girişimlerin olduğu söyleniyordu ama yönetim yalanladı. Onyekuru'nun pas atan versiyonunu arıyor Beşiktaş. Arada tecrübeli olsa da genç oyuncu transferleri yapılacak. Atletik, 90 dakika sahada kalabilecek, enerjik isimlere yönelecek Beşiktaş." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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