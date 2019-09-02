02 Eylül 2019, Pazartesi
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Victor Ruiz: İyi bir sezon çıkaracağız
Beşiktaş'ın yeni transferi Victor Ruiz, siyah beyazlı taraftarların desteğiyle iyi bir sezon geçirmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Siyah-beyazlı taraftarların kendilerine destek vermesi gerektiğini vurgulayan Ruiz, "En çok istediğimiz ve ihtiyaç duyduğumuz bu çünkü. Sahada arkamızda olsunlar, onların yardımı ile daha hırslı oluyoruz ve gücümüze güç katıyoruz. İhtiyacımız olan esas güç onların desteği ve bu sağlandığında biz de onlar için elimizden gelenin en iyisini yapıp iyi bir sezon çıkaracağız." ifadelerini kullandı.
02.09.2019
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