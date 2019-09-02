02 Eylül 2019, Pazartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Victor Ruiz: İyi bir sezon çıkaracağız

Beşiktaş'ın yeni transferi Victor  Ruiz, siyah beyazlı taraftarların desteğiyle iyi bir sezon geçirmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Siyah-beyazlı taraftarların kendilerine destek vermesi gerektiğini vurgulayan​ Ruiz, "En çok istediğimiz ve ihtiyaç duyduğumuz bu çünkü. Sahada arkamızda olsunlar, onların yardımı ile daha hırslı oluyoruz ve gücümüze güç katıyoruz. İhtiyacımız olan esas güç onların desteği ve bu sağlandığında biz de onlar için elimizden gelenin en iyisini yapıp iyi bir sezon çıkaracağız." ifadelerini kullandı.
02.09.2019

Victor Ruiz: İyi bir sezon çıkaracağız Victor Ruiz: İyi bir sezon çıkaracağız 02.09.2019
İşte Beşiktaş'ın yeni golcüsü! Anlaşma tamam İşte Beşiktaş'ın yeni golcüsü! Anlaşma tamam 02.09.2019
Beşiktaş Aboubakar'ı kiralıyor Beşiktaş Aboubakar'ı kiralıyor 01.09.2019
Mohamed Elneny resmen Beşiktaş'ta Mohamed Elneny resmen Beşiktaş'ta 01.09.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Abdullah Avcı'dan Burak Yılmaz açıklaması Abdullah Avcı'dan Burak Yılmaz açıklaması 01.09.2019
Erman Toroğlu'ndan flaş sözler: Net penaltı Erman Toroğlu'ndan flaş sözler: Net penaltı 01.09.2019
Beşiktaş Mohamed Elneny transferini bu video ile duyurdu Beşiktaş Mohamed Elneny transferini bu video ile duyurdu 31.08.2019
Beşiktaş ile Rizespor 37. kez Beşiktaş ile Rizespor 37. kez 31.08.2019
Kartal milli ara öncesi moral peşinde Kartal milli ara öncesi moral peşinde 31.08.2019
Mohamed Elneny İstanbul'da! İşte ilk görüntüler... Mohamed Elneny İstanbul'da! İşte ilk görüntüler... 30.08.2019
Mohamed Elneny Beşiktaş'ta Mohamed Elneny Beşiktaş'ta 30.08.2019
Mohamed Elneny Beşiktaş'ta Mohamed Elneny Beşiktaş'ta 29.08.2019
Beşiktaş gençleşiyor Beşiktaş gençleşiyor 27.08.2019
Quaresma'dan yönetime jest Quaresma'dan yönetime jest 27.08.2019
Beşiktaş'a Brezilyalı orta saha Beşiktaş'a Brezilyalı orta saha 27.08.2019
Beşiktaş'ta hem zirveyi hem dibi gördüm "Beşiktaş'ta hem zirveyi hem dibi gördüm" 27.08.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Diagne'den herkesi şaşırtan hareket! Avrupa bunu konuşuyor | Son dakika Galatasaray haberleri
Galatasaray'da bir ayrılık daha! İşte yeni takımı
Galatasaray taraftarının Falcao karşılaması dünyayı şaşırttı!
Usta yazardan olay sözler: Fenerbahçe bu futbolla 3. olur
İşte Fenerbahçe'nin son gün bombası! Comolli harekete geçti
Marsilya Başkanı Eyraud Luiz Gustavo hakkında açıklamalarda bulundu!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör