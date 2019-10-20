20 Ekim 2019, Pazar

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İşte Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin ilk açıklamaları

Beşiktaş'ta bugün yapılan olağanüstü seçimli genel kurulunda kulübün 34. başkanı seçilen Ahmet Nur Çebi, kürsüye çıkarak ilk açıklamasını yaptı.
20.10.2019

Akatlar Spor Salonu'nda seçim sonrası kürsüye çıkan Çebi'nin açıklamaları şöyle;

"YENİ BİR UFKA AÇILDIK"

Bu genel kuruda görev yapanlara, Divan Kurulu'na, emniyet görevlilerine, aileme herkese teşekkür ediyorum. Beşiktaş Jimnsatik Kulübü yeni bir ufka açılmıştır.

Artık değişim zamanı gelmiştir. Katılımcı, çalışkan, dürüst bir süreç geçireceğiz.

"ZOR GÜNLERİMİZ DE OLACAK"

Önümüz aydınlık, önümüz parlak. Beşiktaş'ın şerefi, namusu, 1 kuruşu bize emanet. Zor günlerimiz olacak, güzel günlerimiz olacak. Hepsini beraber yaşamaya hazır mısınız? Yarın sabahtan itibaren Beşiktaş'ımız için çalışmaya başlayacağız.

"HER ŞEY KONUŞULDU VE BİTTİ"

Bana oy veren de vermeyen de benim için Beşiktaşlıdır. Herkesle beraber hareket edeceğiz. Her şey konuşuldu, bitti. Bundan sonra herkesin birbirine sarıldığı bir Beşiktaş için mücadele edeceğiz.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Ahmet Nur Çebi, şu ifadeleri kullandı: "Değerli Beşiktaşlılar, Bugün düzenlenen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a katılım göstererek bir aydan kısa bir sürede hazırlandığımız adaylık sürecinde bize inanıp oy veren herkese teşekkür ederim. Söz verdiğimiz gibi bugünden itibaren güçlü Beşiktaş için çalışmalarımıza tüm hızıyla başlayacağız. 21 Ekim 2019 itibarı ile Beşiktaş'ta yepyeni bir dönem başlıyor. Hepimize hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Sevgi ve saygılarımla."

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