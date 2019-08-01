Indi giderse yerine Skrtel gelecek
İngiltere'de Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor.
Beşiktaş Stoke City'den savunma oyuncusu Bruno Martins Indi'yı transfer etmeye çalışırken, İngiliz ekibi de kadrosunu güçlendirmek istiyor. Leıcester City ile oynanan maçta savunma oyuncusu Shawcross'un ayağı kırılan Stoke City, bu boşluğu doldurmanın yollarını arıyor.
Bir stoperinden uzun süre yararlanamayacak olan İngiliz ekibinin diğer stoperi Bruno Martins Indi'nin gidişine onay verip vermeyeceği ise yapacağı transferlere bağlı durumda...
Stoke Sentinel sitesinde yer alan habere göre savunmaya takviye yapmak isteyen Stoke City, Martin Skrtel'i gündemine aldı. Savunmada Ryan Shawcross'un sakatlığı ve Martins Indi'nin de Beşiktaş'a olası transferi nedeniyle takviye yapmak isteyen Stoke City için 34 yaşındaki Skrtel'in iyi bir alternatif olacağı yazıldı. Haberde Bruno Martins Indi'nin Beşiktaş'a transfer olması halinde Stoke City'nin Skrtel'i kadrosuna katacağı belirtildi.
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