Beşiktaş'ın şifresi 'Sabır'
Beşiktaş, yeni sistemine alışıyor... Siyah-beyazlı ekip, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı'nın sahaya yansıtmaya çalıştığı sistemi Avusturya kampındaki hazırlık maçlarında deniyor...
Beşiktaş, kampta Eibar ve Apollon Larissa ile oynanan hazırlık karşılaşmalarına ideal kadrosuyla çıktı... Eibar'a 2-0 yenilen, Apollon Larissa ile 0-0 berabere kalan siyah-beyazlılar iki maçta da oynanan oyun beklentilerin altında kaldı...
Eibar ve Larissa karşılaşmaları, Beşiktaş yeni sezonda çok pas yapan bir sistemle sahada olacağını gösterdi... Kısacası, siyah-beyazlıların yeni sezondaki şifresi "sabır" olacak...
Yeni sezonda 4-1-4-1 sistemiyle sahada dizilecek Beşiktaş'ta oyunun merkezinde Oğuzhan Özyakup olacak... Tecrübeli futbolcu, Avusturya kampındaki performansıyla da dikkat çekiyor...
Geçen sezona göre formayı daha çok istediğini gösteren Oğuzhan, pas alışverişinde takımı saha içinde yönlendiren isim konumunda...
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