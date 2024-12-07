Hüseyin Yücel'den teknik direktör açıklaması!
Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, Fenerbahçe'yi 1-0 yendikleri derbi sonrası açıklamalarda bulundu. Yücel, teknik direktör konusunda "Serdar Topraktepe bırakmadığı sürece ben kendisiyle devam etmeyi arzu ederim" dedi ve şunları söyledi: "Onun ekibini güçlendirmek, kuvvetlendirmek lazım. Önümüzde bir seçim, arkasından bir seçim daha olacak. Şu an macera aramaya gerek yok. Serdar hoca çok büyük fedakarlık yaptı. Bizlerin de ona karşı aynı fedakarlıkta bulunması lazım."
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:28
Hüseyin Yücel'den teknik direktör açıklaması! 07 Aralık 2024 | 12:00
07:17
Hüseyin Yücel'den başkan adayı olacak mı? Resmen açıkladı! 03 Aralık 2024 | 12:00
00:43
Sergen Yalçın, Beşiktaş için İstanbul'da! 01 Aralık 2024 | 12:00
04:02
İşte Aybaba'nın Arat'a yazdığı mektup 01 Aralık 2024 | 12:00
09:57
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri! 01 Aralık 2024 | 12:00
01:51
Aybaba: Bana komisyon teklif edildi! 30 Kasım 2024 | 12:00
00:52
Aybaba: Hakkımı helal etmiyorum 30 Kasım 2024 | 12:00
03:37
Hasan Arat: Gitmem gerekiyordu ve gittim! 29 Kasım 2024 | 12:00