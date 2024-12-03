Hüseyin Yücel'den başkan adayı olacak mı? Resmen açıkladı!
Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçim Kararı'nın alınmasının ardından Başkan Hüseyin Yücel basın toplantısı düzenledi. Yücel, açıklamalarında başkan adayı olacağını belirtti. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
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