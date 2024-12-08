Beşiktaş'ta Ciro Immobile şoku!
Beşiktaş'ta, Fenerbahçe derbisi sonrası şok bir gelişme yaşandı. Siyah beyazlıların İtalyan yıldızı Ciro Immobile'nin sakatlandığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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