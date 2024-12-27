Hüseyin Yücel'den Sergen Yalçın açıklaması
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş Başkan Adayı Hüseyin Yücel, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Yücel, "Teknik direktörlük için ilk görüşeceğimiz isim Sergen Yalçın olacak. Eğer olmazsa B planında başka bir yerli teknik adam, C planında yabancı teknik direktör planımız var." dedi. (BJK spor haberi)
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