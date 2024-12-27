BEŞİKTAŞ HABERİ | Hüseyin Yücel'den çifte transfer müjdesi! "Premier Lig'den..."
Son dakika spor haberi: Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, A Spor'da gündeme dair açıklamalarda bulundu. Yücel, transfer ile ilgili flaş açıklamalar yaptı. Beşiktaş taraftarına 2 yıldız futbolcunun transferi için müjdeyi verdi. İşte detaylar...
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