Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Hüseyin Yücel resmen açıkladı
Son dakika spor haberi: Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, Beşiktaş'ta gerçekleşecek olan başkanlık seçimi öncesi A Spor'da açıklamalarda bulunuyor. Hüseyin Yücel öte yandan siyah-beyazlılarda ayrılığı açıkladı. İşte o isim...
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