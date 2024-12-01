Sergen Yalçın, Beşiktaş için İstanbul'da!
Performansından memnun olmadığı Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un görevine son veren Beşiktaş yönetimi, efsane isim ve eski teknik direktörü Sergen Yalçın'ı İstanbul'a davet etti. Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel ile görüşmek için İstanbul'a gelen Sergen Yalçın, İstanbul Havalimanında görüntülendi.
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