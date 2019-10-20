Hürser Tekinoktay'dan Abdullah Avcı açıklaması
Hürser Tekinoktay'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
TAKIMIN VE HOCANIN BANA İHTİYACI VAR
Hürser Tekinoktay, "Beşiktaş'a başkan olursanız ilk yapacağınız icraat nedir?" sorusuna "İlk yapacağım iş Ümraniye'ye giderek hocayı ve takımı en iyi şekilde özgüvenini kazandırmaya çalışmak olur. Futbol takımı şu an yalnız kalmış durumda. Takım, başkanın istifasından sonra zor günler geçirdi. Bu durum hocayı da etkiledi. Mesela dün hoca maçın 90. dakikasında kulübedeydi. Kaybedecek bile olsanız kulübeye hiçbir zaman oturmamanız lazım. Takımın ve hocanın bana ihtiyacı var." şeklinde cevap verdi.
ABDULLAH AVCI'YA KÖTÜ ÇALIŞMA KOŞULLARI SUNULDU
"Lig daha başlamadan Orhan Ak krizi ortaya çıktı. Bu durum bana kalırsa yönetimin hatası. Beşiktaş'ın dokusunu bildiğiniz halde neden o dokuya uymayacak bir ismi antrenör olarak getiriyorsunuz? Abdullah Hoca'nın yalnızlaşması orada başladı çünkü sahasındaki ilk maça yardımcı antrenörü göreve çıkamadı, deplasmanda kulübede oturamadı. Böyle bir başlangıç olur mu? Abdullah Avcı'ya sağlanan çalışma koşulları inanılmaz kötüydü."
BİZ SEÇİM OFİSLERİNDE GÖSTERİŞ YAPAMAYIZ
Tekinoktay, seçim ofisinin olmamasıyla ilgili "Biz Süleyman abide (Süleyman Seba) bunu görmedik. Bizim aşçımızın, çimcimizin, temizlikçimizin parasını alamadığımız yerde bu gösterişi yapamayız. Bizim pusulamız mavi ama biz siyah-beyazız. Balo salonlarında, 5 yıldızlı otellerde seçime hazırlanamayız." ifadelerini kullandı.
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