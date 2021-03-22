Hedefinde Sergen Yalçın vardı! "Hakem kadar hatan varken..."

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın'ın hedefinde ise hakem vardı. Deneyimli teknik adamın hakemle ilgili yaptığı açıklamayı değerlendiren A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, "Senin de en az hakem kadar hataların varken, Türkiye standartlarının üstünde yönetilmiş bir derbi maçında Sergen Yalçın hakem için bunları söylememeliydi" dedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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