Hatayspor Beşiktaş maçında Erman Toroğlu'ndan kart eleştirisi! "İnanamıyorum"

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş deplasmanda Hatayspor'a konuk oldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, karşılaşmanın ilk yarısını çarpıcı sözlerle değerlendirdi. Toroğlu, "Hataysporlu oyuncular bu kadar nasıl sarı kart alıyorlar? İnanamıyorum" dedi.

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