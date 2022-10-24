BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Erman Toroğlu: Biri Weghorst'u uyarsın!
Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor'a konuk oldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Mücadelenin ilk yarısını yorumladı. Toroğlu, "Caz müziği vardır, hafif hafif dinler ve uyursun. İşte öyle bir maçtı. Erken gelen gollü maçlar genelde 1-0 bitiyor. Birinin Wout Weghorst'a bir şey söylemesi lazım. Her pozisyonda hakeme gitmesin. Gerek yok! Sen topunu oyna. Enerjini git futbola harca." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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