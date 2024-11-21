Hasan Arat yeniden adaylık hakkında konuştu! "Bilmenizi istiyorum..."
Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat gündeme dair açıklamalarda bulundu. Arat, yeniden başkan adayı olup olmayacağı hakkında çıkan dedikodulara son noktayı koydu. İşte detaylar...
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